Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, alt ve üst yapı çalışmalarını denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesinin yürüttüğü alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Siirt Belediyesi SİSKİ Müdürlüğü, kentin Barış ve Kooperatif Mahallerinde 10 yıllık altyapı sorununa çözüm bulmak amacıyla çalışmaların devam ettiği Alpaslan İlkokulu kavşağında yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, Barış Mahallesinden, Kooperatif Mahallesine kadar atık suda önemli bir atılım gerçekleştirildiğini 2 bin 200 metre boyunda 800 milimetre çapında yeni hat inşa edildiğini dile getirdi. Siirt kent merkezinde başlanan altyapı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Hacıbektaşoğlu, “Siirt’i boydan boya geçen Barış Mahallesi Haşim Öztanık Ortaokulundan Kooperatif Mahallesi Çevreyolu, eski Polis Meslek Yüksekokulunun olduğu yere kadar 2 bin 200 metre kanalizasyon yapımının inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Yıllardır burada atık su probleminin özellikle Kooperatif, Bahçelievler Mahallesinin kanalizasyon problemini çözümü planlanmış fakat bir şekilde başlanamamıştı. Atık su probleminin çözümlenmesi çok önemli. En ufak bir yağışta yağmur suyuyla kanalizasyon suyu karışıp rögar kapaklarından sızan su, binaların bodrum katlarına ve cadde sokaklara boşalıyor. Bu mahallelerimizde bu sorunu gidermek için ve Siirt’in atık su problemini çözmek için en önemli sorunlardan biridir. Şehrin tam ortasından ana arterlerden geçiyor. Bunu yapmak zorundayız. Çok şükür büyük kısmı bitti. Hattın uzunluğu 2 bin 200 metre, tabi bu işi yaparken şehrin her tarafında diğer altyapı geçişleri de var. Onun için çok dikkatli bir şekilde iş güvenliğine dikkat edildiği için iş biraz yavaş yürüyor. Bunun için tüm Siirtli hemşerilerimizden anlayış bekliyoruz. Bu çalışmalardan dolayı verdiğimiz rahatsızlık için tüm Siirtli hemşerilerimizden özür diliyoruz. Ama çok kısa sürede bitireceğiz. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bayramda ulaşımı aksatmayacak şekilde çalışmalar durdurulacak” dedi.