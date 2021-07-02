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Siirt valiliği personelinden kan bağışı kampanyasına destek

Siirt Valiliği ile Türk Kızılay’ı işbirliğinde, Valilik personeline yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi.

SİİRT 02.07.2021, 12:10
Siirt valiliği personelinden kan bağışı kampanyasına destek

Siirt Valiliği ile Türk Kızılay’ı işbirliğinde, Valilik personeline yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Covid-19 salgını dolayısıyla kan stoklarındaki ciddi azalma nedeniyle kana ihtiyacı bulunan hastaların sağlığına kavuşmalarına katkı sağlamak amacıyla, valilik giriş katında kurulan, geçici kan merkezinde, valilik personeli ile vatandaşlar, Kızılay görevlilerine kan vererek, kampanyaya destek oldu.

Siirt Valiliği öncülüğünde kan bağışı kampanyasının belirli periyotlar halinde kamu kurum ve kuruluşlarında devam edecektir. Siirt Kızılay Şube yetkilileri de kan bağışı kampanyasına verilen desteklerden dolayı Vali Hacıbektaşoğlu’na, valilik çalışanlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.
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