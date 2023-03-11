Siirt valiliği dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

Siirt Valiliği, son zamanlarda kendisini valiliğin çeşitli birimlerinde yetkili olarak tanıtıp vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Siirt Valiliği tarafından yapılan uyarıda vatandaşların dikkatli olması istendi. Uyarıda, "Son zamanlarda kendisini vali, vali yardımcısı veya farklı unvanlarda kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından; iş adamlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın ev, iş ve cep telefonlarından arandıkları, çeşitli bahanelerle valiliğimiz adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunarak dolandırıcılığa teşebbüs ettikleri duyumu alınmıştır. Valiliğimizin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımızdan, telefon, e-posta veya diğer iletişim yollarıyla deprem veya farklı bir amaçla daha önceden duyurulan resmi hesaplar dışındaki farklı bir hesaba para yatırma talebi ve yöntemi kesinlikle bulunmamaktadır. Bu şekilde herhangi bir kamu görevlisinin adı kullanılarak yardım talebinde bulunan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın 112 acil çağrı hattından ihbarda bulunmaları ya da ilgili kolluk birimlerine müracaatta bulunmaları önemle rica olunur” denildi.