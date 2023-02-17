Siirt Valiliği, depremzede aileleri ağırlamaya devam ediyor

Siirt Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kente gelen depremzede aileleri ağırlamaya devam ediyor.

Siirt Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), AFAD ve İl Müftülüğü ekipleri, şehirde misafir edilen 3 bin 740 kişiye destek sağlıyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Siirt’te gelerek buradaki yurt, pansiyon, otel ve kamuya ait misafirhanelere yerleşen, akrabalarında kalan ve ev tutarak yeniden bir düzen kurmaya çalışan depremzedelerin ihtiyaçları Siirt Valiliği koordinasyonunda oluşturulan ekipler tarafından tek tek tespit edilerek, karşılanmaya devam ediliyor.

İl genelinde 17 Şubat tarihi itibariyle bin 64 aile 3 bin 767 kişi misafir ediliyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Kredi Yurtlar Kurumu ve kamu misafirhanelerinde misafir edilen 400 kişiye de günlük 3 öğün sıcak yemek servis ediliyor. Evlerde kalan depremzede ailelere de kuru gıda, alışveriş kartı, battaniye, çocuk bezi ve maması yardımları düzenli bir şekilde yapılıyor. Depremzedelerin kıyafet ihtiyacı da Siirt Gençlik Merkezinde hazırlanan reyonlardan temin ediliyor.

Ayrıca depremden etkilenerek Siirt’te gelen depremzede ailelere ve çocuklara ’Psikososyal Destek Masaları’ ile psikolojik yardım desteği verilmeye başlandı. Okul öncesi öğretmenler ve gönüllü psikolojik danışmanlar, psiko-sosyal destek çalışmaları sürüyor.

Kent genelinde devam eden yardım kampanyaları da aralıksız sürüyor.