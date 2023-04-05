Siirt Vali Vekili Baytok, şehit ailesi ile iftar yaptı

Siirt Vali Vekili Muhammed Sait, eşi Merve Baytok ile şehit Güvenlik Korucusu Raşit Anık’ın

ailesine iftarda konuk oldu.

Vali Vekili Baytok, 1985 yılında Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Güvenlik Korucusu Raşit Anık’ın ailesini ziyaret ederek, şehidin aile efradı ile birlikte iftar yaptı. Şehidin çocukları ve torunları ile sohbet eden Vali Vekili Baytok, şehit ailesinin sorun ve taleplerini dinledi.

Çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Vali Vekili Baytok, Hatay’da koordinatör vali olarak görev yapan Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun selam ve sevgilerini iletti. Aziz şehitlerin emaneti olan değerli ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Vali Vekili Baytok, “Kutlu vatanımız uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Şehidin oğlu Mehmet Anık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Vali Vekili Muhammed Sait Baytok’a teşekkür etti.