Siirt Vali Vekili Abdulhamit Mutlu, depremzede ailelerin sorun ve taleplerini dinledi

Siirt’te, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından 5 bin 800 depremzede misafir ediliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Esme Han Sultan Kız Öğrenci Yurdunda misafir edilen vatandaşları Siirt Vali Vekili Abdulhamit Mutlu, ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Vekili Mutlu, her alanda ailelerin yaralarını sarmak için çalışmaların kent genelinde devam ettiğini söyledi.

Mutlu, “KYK yurtlarında misafirimiz olan depremzede ailelerimizi ziyaret ederek, kendileriyle sohbet ettik, acılarını, dertlerini paylaştık. Bu zor günlerde Siirt’imizde misafir ettiğimiz tüm kardeşlerimizin her zaman yanındayız. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Depremzede ailelerin kente gelmesiyle birlikte onları kucaklayan, her türlü desteği sağlayan ve moral veren tüm Siirtli hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Vekili Mutlu daha sonra Siirt Valiliği koordinasyonda Gençlik Merkezinde açılan ‘Sosyal Market’i ziyaret etti. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.