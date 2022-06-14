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Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı

Siirt’te Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları törenle başladı.

SİİRT 14.06.2022, 14:15
Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı

Siirt’te Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları törenle başladı.

Siirt’teki ilk kutlamalar jandarma komutanlığı personelinin katılımı ile Cumhuriyet Meydanındaki, Atatürk büstüne il jandarma komutanlığı tarafından, çelenk sunulması ile başlandı. Aziz şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesinin ardından, buradaki tören son buldu. Siirt İl Jandarma Komutanlığı heyeti daha sonra Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Zekeriya Tor ve beraberindeki personelden oluşan heyet, Vali Hacıbektaşoğlu’nu Siirt Belediyesindeki makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Albay Tor ve beraberindeki jandarma personeline tebriklerini ileten Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla jandarmanın zor şartlarda görevlerini kararlılık ve üstün bir başarı ile sürdürdüğünü belirtti.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt’te jandarmanın başta terör olmak üzere tüm suçlara karşı azimle çalışarak, büyük başarılar elde ettiğini belirterek, teşkilatı kutladı.

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