Siirt İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda, yapılan denetimler ve alınan tedbirler görüşüldü. Salgınla mücadelede tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, her zamankinden daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Eğitim kurumları başta olmak üzere alışveriş merkezleri, kafeler, toplu ulaşım araçları ve semt pazarında denetimlerin artırılacağını belirten Hacıbektaşoğlu, "Sağlık kuruluşlarında ve gezici mobil aşı çadırlarında aşı çalışmaları sürüyor. Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, maskelerini kurallara uygun takmalarını, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini bekliyoruz. Toplum ve birey olarak kendimizi koruyup, alınan tedbirlere uymamız salgınla mücadelede başarımızı artıracak" dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Samet Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmazoğlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı.