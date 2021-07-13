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Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, görevine başladı

Siirt İl Emniyet Müdürü olarak atanan Halit Aziz Yılmaz görevine başladı.

SİİRT 13.07.2021, 15:51
Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, görevine başladı
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Siirt İl Emniyet Müdürü olarak atanan Halit Aziz Yılmaz görevine başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Halit Aziz Yılmaz, Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla 33 ilin emniyet müdürü değişti. Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanan Halit Aziz Yılmaz göreve başladı.
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