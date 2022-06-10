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Siirt Gençlik ve Spor Müdürü Kısacık, spor branşları il temsilcileriyle bir araya geldi

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, spor branşları il temsilcileriyle görüştü. Kısacık, Kamp Eğitim Merkezinde yapılan toplantıda, amatör sporun gelişmesine yönelik yapılaması gerekenleri anlattı.

SİİRT 10.06.2022, 15:15
Siirt Gençlik ve Spor Müdürü Kısacık, spor branşları il temsilcileriyle bir araya geldi

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, spor branşları il temsilcileriyle görüştü. Kısacık, Kamp Eğitim Merkezinde yapılan toplantıda, amatör sporun gelişmesine yönelik yapılaması gerekenleri anlattı.

Geliştirmeyi hedefledikleri amatör sporun tüm dallarıyla yakından ilgilendiklerini dile getiren Kısacık, bu konuda il temsilcilerine de büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. Kısacık, "Sizlerle birlikte ilimiz sporu adına yeni bir sistem kurarak o sistem dahilinde ortak akılla hareket edeceğiz. Federasyon başkanlarımızı ilimize davet ettim. Federasyonla köprü görevini il temsilcileri sağlıyor. Her branşa öncelik vereceğiz, ortak karar ve disiplin içinde başaracağız" dedi.

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