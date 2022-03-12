Siirt emniyetinden üniversite öğrencilerine terör eğitimi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 bin 500 üniversite öğrencisine, terör örgütünün ağına düşmemeleri için bilgilendirme eğitimi verildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği “El Ele Güvenli Geleceğe” projesi kapsamında Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi içerisinde bilgilendirme stantı açarak öğrencileri bilgilendirdi. Ekiplerce, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesinde 2 bin 500 öğrenciye broşür, defter, kalem ve dosya dağıtılarak bilgilendirici eğitimler verilirken, kek meyve suyu ve su ikram edildi. Emniyet Müdürlüğünce her zaman yanlarında olduklarını hissettirilerek terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve arkadaşlık seçimi konularında bilgilendirici eğitimler de verildi.