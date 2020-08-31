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Siirt emniyetinden denetim
SİİRT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, KENT GENELİNDE KORONA VİRÜS DENETİMLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.
SİİRT 31.08.2020, 12:49
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde denetimlerde bulunarak vatandaşların maske kullanımı ve mesafe kurallarına uyup uymadıklarını denetlendi. Ekipler, toplu taşıma araçları, cadde, ve benzeri yerlerde denetimlerde bulunarak, kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin genel prensipleri olan maske kullanımının, hijyen kurallarının ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.
Kent genelinde denetim ve uygulamaların devam edeceği belirtildi.
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