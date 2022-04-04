Siirt Emniyet Teşkilatı Polis Haftası dolayısıyla Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türk Polis Teşkilatının 177’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret eden emniyet mensupları, çiçek takdim ederek, Vali Hacıbektaşoğlu’na desteklerden dolayı teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak tüm emniyet teşkilatı mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Siirtli vatandaşların huzur ve güvenliğinin emanet edildiği polis teşkilatının üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza attığını sözlerine ekledi.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.