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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Selahattin Vural atandı
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Vural atandı.
SİİRT 07.01.2021, 14:04
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Vural atandı.Siirt Üniversitesinden yapılan açıklamada, daha önce İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği şefliği yapan Genel Cerrahi Uzmanı Vural’ın, endokrin cerrahi, guatr, pankreas, böbrek üstü bezleri ve kanser cerrahisinde çalışmalar yaptığı ifade edildiği, Vural’ın Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atandığı bildirildi.
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