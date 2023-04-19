Siirt Belediyesi’nin kente kazandırdığı çok amaçlı spor salonu bitme aşamasına geldi

Siirt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla kentte 4 bin 420 metrekarelik alan üzerinde yapımı bitmek üzere olan çok amaçlı spor salonu kazandırıyor.

Bu çerçevede, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi’nde belediyeye ait alanda, çok amaçlı spor salonu inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatının destekleri ve Siirt Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla kentin spor yaşamına çok önemli bir katma değer katacak olan tesis yüzde 85 oranında tamamlanarak, bitme aşamasına geldi.

Yapım inşası devam eden 4 katlı tesiste 1 adet çok amaçlı spor salonu, 1 adet basketbol sahası, eğitmen, antrenör ve hakem odaları, ıslak hacimler, 1 adet kafeterya, derslikler ile seminer odaları yer almaktadır.

Yapımı hızla devam eden ‘çok amaçlı spor salonu’ tamamlandığında, kentin çok önemli bir eksikliği daha giderilerek, özellikle gençler, çocuklar için önemli bir spor ve yaşam tesisi olarak hizmet verecek.