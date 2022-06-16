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Siirt Belediyesinden YKS’ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım

Siirt’te belediye tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek tüm öğrenciler ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

SİİRT 16.06.2022, 12:55
Siirt Belediyesinden YKS’ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım

Siirt’te belediye tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek tüm öğrenciler ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

18 -19 Haziran’da sınava girecek öğrenci ve refakatçileri toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanacak. Saat 07.30’dan itibaren başlayacak seferlerden yararlanmak isteyen öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstererek refakatçileri ile toplu ulaşım hizmetinden istifade edebilecek. Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, sınavın huzurlu bir ortamda yapılması için tüm tedbirlerin alındığını, sürücülere de trafikte öğrencilerin dikkatini dağıtacak davranışlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

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