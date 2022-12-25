Siirt Belediyesinden Türk Kızılay üyelerine yangın eğitimi

Siirt Belediyesi tarafından Türk Kızılay Siirt Şubesi üyelerine yangın eğitimi verildi.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, Güres Caddesi Kızılay binasında gerçekleştirilen eğitimde yangınların çıkış nedenleri, söndürme ve yangından korunmanın yöntemleri anlatıldı. Türk Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, desteklerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, eğitim programının devam edeceğini dile getirdi.