Siirt Belediyesinden LGS’ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği
SİİRT BELEDİYESİ, 4 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ LİSELERE GEÇİŞ SINAVI’NA (LGS) GİRECEK TÜM ÖĞRENCİ VE VELİLERE, ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKÂNI SAĞLAYACAĞI BELİRTİLDİ.
SİİRT 03.06.2023, 10:56
Siirt Belediyesinin, 4 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sınavına (LGS) girecek tüm öğrenci ve velilere, ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağı belirtildi.
Siirt Belediyesi, LGS çerçevesinde yapılacak olan merkezi sınava girecek öğrenci ve velilerine, 4 Haziran Pazar sabah saat 07.30’dan itibaren ücretsiz ulaşım desteği verileceği, sınava giriş ve görevli belgelerini gösteren öğrenci, öğrenci velileri ve öğretmenler için ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 4 Haziran Pazar günü yapılacak LGS sınavına katılacak tüm öğrencilere başarılar dileyerek, bu süreçte öğrencilere destek olan öğretmen ve velilere de teşekkür etti.