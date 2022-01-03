Siirt Belediyesinden ihtiyaç sahibi 5 bin 750 aileye yardım

Siirt Belediyesince 2021 yılında ihtiyaç sahibi 5 bin 750 aileye ayni ve nakdi yardımlar yapıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne kayıtlı 5 bin 750 aileye gıda kolisi ve 2 bin 698 aileye ’hoş geldin bebek paketi’ dağıtıldı. Çalışmalar kapsamında her gün ihtiyaç sahibi 150 ailenin evine sıcak yemek dağıtımı sürüyor. Başvuran engelli vatandaşların 6’sına akülü olmak üzere 12 tekerlekli sandalye, 4 bebek puseti dağıtıldı. Muhtaç asker aile yardım programı kapsamında da askerlik süresi boyunca 89 aileye bin 200’er lira nakdi, 74 aileye ayni yardım ve ev eşyası, bin 610 çölyak hastası ve 51 fenilketonüri hastasına yardım kolisi, 433 çocuğa ayni ve nakdi yardım yapıldığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında 96 kişiye psikolojik destek, 2 bin 243 çocuğa eğitim verilirken, 675 çiftin nikahı kıyıldığı belirtildi.