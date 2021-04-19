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Siirt Belediyesinden engelli gence akülü sandalye hediyesi

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce engelli gence, akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

SİİRT 19.04.2021, 15:43
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Siirt Belediyesinden engelli gence akülü sandalye hediyesi

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce engelli gence, akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla, Başkan Danışmanı Mehmet Şefik Erden tarafından, Kooperatif Mahallesi’nde yaşayan Bekir Özdeniz adlı gence akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Erden, Vali ve Belediye Başkan vekili Hacıbektaşoğlu’nun selamlarını Özdeniz’e ileterek, akülü tekerlekli sandalyeyi kendisine teslim etti.

Özdeniz de bundan sonra hayatını daha kolay idame ettirebileceği için Vali ve Belediye Başkan vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve ekibine teşekkür etti.
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