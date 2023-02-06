Siirt Belediyesinden deprem bölgesine destek

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin hemen ardından Siirt Belediyesi 85 kişilik destek ekibi Adıyaman’a hareket etti.

Siirt Belediyesi önünde hazır bulunan 85 kişilik personel Adıyaman’a gönderildi.