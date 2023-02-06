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Elazığ Valisi Toraman, “2 vatandaşımızın enkaz altından çıkarılması için çalışmalar devam etmektedir”
Siirt Belediyesinden deprem bölgesine destek
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin hemen ardından Siirt Belediyesi 85 kişilik destek ekibi Adıyaman’a hareket etti.
SİİRT 06.02.2023, 16:49
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin hemen ardından Siirt Belediyesi 85 kişilik destek ekibi Adıyaman’a hareket etti.
Siirt Belediyesi önünde hazır bulunan 85 kişilik personel Adıyaman’a gönderildi.