Siirt belediyesinden çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

Siirt Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde çölyak hastalarının yeterli ve dengeli beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla glutensiz gıda yardım desteğinde bulundu.

Gıda paketlerinin dağıtımı, çölyak hastası olduğuna dair sağlık raporu ve ikametgâh belgesi ile başvuran vatandaşlara doğrudan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, “Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çölyak hastalarının glütensiz gıdalara daha kolay ulaşmaları ve bu konuda mağduriyet yaşamamaları için gıda paketlerini belirlenen adrese ulaştırmaya devam ediyor. Kent genelinde çölyak hastası 200 aileye her ay düzenli olarak gıda desteğinde bulunan Siirt Belediyesi, glutensiz gıda paketlerini hijyen kurallarına uygun şekilde belirlenen adreslere ulaştırılmaya devam edecektir” denildi.

2023 yılı içerinde toplam 3 bin adet çölyak gıda paket dağıtımı gerçekleştirileceği kaydedildi.