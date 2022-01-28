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Siirt Belediyesinden 3 engelliye yardım
Siirt Belediyesi, Sosyal Belediyecilik projesi kapsamında 3 engelli çocuğa yardımda bulundu.
SİİRT 28.01.2022, 15:32
Siirt Belediyesi, Sosyal Belediyecilik projesi kapsamında 3 engelli çocuğa yardımda bulundu.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla çalışmalarına devam eden Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini arttırmak adına özel gereksinim düzeyinde olup Serebral Palsi tanısı konulan 2 engelli çocuğa dik durma sehpası ile 1 engelli çocuğa da puset desteği sağlandı.
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan yardımların devam edeceği belirtildi.