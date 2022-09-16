Siirt Belediyesi’nden, 2 bin 500 öğrenciye eğitim seti hediyesi

Siirt Belediyesi tarafından eğitime katkı amacıyla okula yeni başlayan öğrencilere okuma seti hediye edildi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki okullarda eğitim-öğretime yeni başlayan 2 bin 500 öğrenciye eğitim ve okuma setlerini ulaştırıldı. Vali Hacıbektaşoğlu’nun başarı dileklerini öğrencilere iletildi.

Vali Hacıbektaşoğlu ekipler aracılığıyla tüm öğrencilere ve eğitim camiasına 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilediğini duyurdu.