Siirt Belediyesinde şoförlere ’Doğru iletişim’ eğitimi verildi

Siirt Belediyesi, toplu taşıma araçlarında görev yapan şoförlere, doğru iletişim, etkili iletişim becerileri, öfke kontrolü ve stres yönetimi semineri verildi.

Vatandaş ile halk otobüsü şoförlerinin doğru iletişim kurmasının amaçlandığı programda farklı alanlarda da bilgilendirmelere yer verildi.

Siirt Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde eğitim veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Psikolog Esra Çelik, personellere halkla ilişkiler, grup ekip yönetimi, motivasyon ve meslek etiği konularında önemli bilgiler aktardı.

Eğitim seminerinde, şoför ve yolcular arasında kurulacak olan ilişkide, davranış ve nezaket kuralları, indirme-bindirme, emniyet kemeri, aşırı hızlanma, ani frenleme, trafik kurallarına uyma, kriz anında öfke kontrolü, etkili iletişim becerileri, otobüslerde çıkması muhtemel olaylarda kriz yönetimi, zor yolcularla baş etme konuları geniş bir şekilde anlatıldı.