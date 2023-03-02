Siirt Belediyesi zabıta ekibi minik öğrencileri bilgilendirdi

Siirt Belediyesi zabıta ekibi, meslek eğitim ve tanıtım programı çerçevesinde şehir merkezinde eğitim gören minik öğrencilere zabıta mesleği ile ilgili bilgi verdi.

Ekipler, program çerçevesinde şehir merkezi Kooperatif Mahallesi’nde bulunan Mustafa Çuhadar Anaokulu bünyesinde eğitim gören minik öğrencilere zabıta mesleği ile ilgili bilgilendirme yaptı. Ekipler, minik öğrencilere yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeler takdim ederek mutlu olmalarını sağladı.

Eğitimlerin farklı okullarda devam edeceği belirtildi.