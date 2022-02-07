Siirt Belediyesi yetim çocukları ağırladı

Siirt Belediyesi yetim çocukları ve annelerini ağırladı. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Hamiyet Merkezi, çocukları Ensar Camisinde ağırladı ve ikramlarda bulundu.

Cami imam hatibi Ramazan Toprak’ın Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Şefik Erden, belediyenin düzenlemiş olduğu bu ve buna benzer buluşmalarda kendilerinin çok değer verdiği ve çok kıymetli olan çocuklarla bir araya gelmekten mutlu olduklarını söyledi.

Erden, “Çocukların gözlerindeki sevgi ve tebessümleri bizleri mutlu ediyor. Onların mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugünde Ensar camisinde çok kıymetli müftümüz ve hocalarımız ile birlikte güzel dualarla ve güzel vakit geçireceğiz” dedi.

Daha sonra çocuklara belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunulurken Müftülük, Diyanet Çocuk Dergisi ve kitaplar hediye etti.

Etkinliğe İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci ile 40 anne ve 65 yetim çocuk katıldı.

Program dua ile sona erdi.