Siirt Belediyesi vergi borçlarının yapılandırma başvurularının başladığını duyurdu

Siirt Belediyesi, vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü, mesai bitimine uzatıldığını açıkladı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, borcu olan vatandaşlar, mükelleflerin, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde, borçların yeniden yapılandırılması için 31 Mayıs 2023 günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecekleri belirtildi. Açıklamada, “12 Mart 2023 tarihli 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında güncelleme yapılması, Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim, vergi aslına bağlı cezaların tamamen silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yüzde 50 indirim uygulanması, idari para cezalarında yüzde 25 indirim uygulanması ve yapılandırılan tutarları aylık dönemler halinde 48 aya varan sürelerde taksitle ödenmesi, yapılandırılan borçların peşin ve taksit ödemelerinde, başvuruların, Siirt Belediyesi ana hizmet binası zemin katında bulunan gelirler şefliğine ve SİSKİ Müdürlüğüne yapılabilecektir” denildi.