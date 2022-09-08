Siirt Belediyesi, temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor

Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha temiz daha yaşanılabilir bir Siirt için, kentin dört bir noktasına görsel güzellik kazandırmak adına çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarına hız verdi.

Belediye ekipleri, şehir genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde, halkın ortak kullanımına açık tüm alanlar temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getiriliyor. Kent genelinde çalışmaları titizlikle yürüten Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani ot temizliği, çim biçme çalışmaları, park ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüjlerde çalışmalarını sürdürüyor.