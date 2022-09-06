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Siirt belediyesi, okullarda temizlik seferberliği başlattı
Siirt Belediyesi 12 Eylül’de başlayacak eğitim-öğretim yılı öncesi il genelindeki okullarda yıkama çalışması yaparak okulları eğitime hazır hale getiriyor.
SİİRT 06.09.2022, 14:08
Siirt Belediyesi 12 Eylül’de başlayacak eğitim-öğretim yılı öncesi il genelindeki okullarda yıkama çalışması yaparak okulları eğitime hazır hale getiriyor.
Bu çerçevede 12 Eylül’de ülke genelinde başlayacak olan 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı öncesinde il genelindeki okul bahçelerinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öncesi, öğrencilerin daha temiz ve ferah bir ortamda eğitim öğretim görebilmeleri için başlatılan çalışmalar il genelindeki tüm okullarda devam edecektir.
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen okul bahçelerinin temizlik ve yıkama çalışmaları yıl boyunca rutin olarak devam edeceği belirtildi.
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|1
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|4
|12
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|4
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|4
|10
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|7
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|7
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