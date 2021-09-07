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Siirt Belediyesi öğrenciler için stant kurdu

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsünde öğrencilerin kenti tanımaları için tanıtım standı açtı.

SİİRT 07.09.2021, 10:44
Siirt Belediyesi öğrenciler için stant kurdu

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsünde öğrencilerin kenti tanımaları için tanıtım standı açtı.

Siirt Belediyesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı üniversite kayıt döneminde, Siirt Üniversitesine kayıt yaptırmak için ülkenin dört bir yanından gelen öğrencilere kent ile ilgili geniş bilgiler vererek, öğrencileri bilgilendirdi. Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün açtığı tanıtım standında bulunan görevliler, Siirt Belediyesi hizmetlerini de anlatarak şehre yeni gelen öğrencilerinden kent ile ilgili beklentilerini de aldı. Belediye görevlileri, aşı çalışmaları ve aşı noktaları hakkında da bilgiler verip, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu. Belediye tanıtım standını ziyaret eden öğrenciler böyle bir hizmet yapıldığı için Siirt Belediyesine teşekkür etti.

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