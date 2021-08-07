Siirt Belediyesi kent genelinde 100 bin ton sıcak asfalt kullanacak

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

2021 yılı içerisinde hedeflenen 100 bin ton asfaltlama hedefine emin adımlarla ilerleyen Siirt Belediyesi 40 dereceyi bulan sıcağa rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle Hakkı Akyüz Caddesi ile Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesinde Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) kaplama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda 3 bin 800 ton sıcak asfalt kullanıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda zamanla yıpranmış hasarlı yolları sıcak asfalt ile yeniliyor. Bu kapsamda 100 bin ton sıcak asfalt kullanılacağı belirtildi.

Asfalt çalışmalarının, belirlenen plan ve program dahilinde diğer mahallelerde de devam edeceği bildirildi. Kent içi yollarda asfaltlama çalışmaları ile ulaşım hizmetlerinde büyük bir aşama kaydeden Siirt Belediyesi, başlattığı asfalt çalışmalarının tamamlanması ile birlikte kentin farklı bir görünüm kazanması hedefleniyor.