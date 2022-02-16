Siirt Belediyesi gençleri ve çocukları sporla buluşturuyor

Siirt Belediyesi Spor Müdürlüğü, Gençlik Merkezi bünyesinde açılan spor kurslarına gençler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Barış Mahallesi Mehmet Sincar Parkı içinde yer alan Gençlik Merkezi’nde açılan kurslarda çocuklar ve gençler, çeşitli spor aktiviteleri ile gönüllerince eğleniyor. Gençlik Merkezi’nde çocukların erken yaşta sporla tanışmalarını sağlayarak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak, sosyalleşme, iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla açılan ve ücretsiz olan spor kurslarına ilgi her geçen gün artarak devam ettiği belirtildi.

Siirt Belediyesi Spor Müdürlüğü’nde 10-18 yaş aralığı genç ve çocukların boş vakitlerini faydalı etkinliklerle geçirmelerini sağlamak amacıyla dizayn edilen merkezde; geleneksel okçuluk, masa tenisi, dart, badminton, langırt, hemsball, zeka oyunları eğitimleri verildiği, ayrıca 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için de dama, santranç, 9 taş, 5 taş, pentago, reserve gibi zeka oyunları köşesi ve çeşitli eğitici ve çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunacak eğitim kurslarına bu güne kadar yaklaşık yedi bin genç ve çocuk faydalandığı ifade edildi.

Siirt Belediyesi Spor Merkezi, pazar günleri hariç haftanın altı günü hizmet veriyor.