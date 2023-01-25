Siirt belediyesi eskiyen çöp kutuları yenileniyor

Siirt Belediyesi, cadde, sokak, park ve yollardaki eski çöp kovalarını yeni üretim modern tasarımlı çöp kovalarıyla yenilemeye başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında yürütülen çalışmada dekoratif çöp kovalarını kentin belirli noktalarına takmaya başladı.

Daha temiz bir kent için çalışmalarına ara vermeden devam eden Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı caddelere daha önceden yerleştirilen kullanılmayacak durumda olan çöp kovalarını yeniliyor. Çalışmalarda ekipler, kırılan ve kullanılmayacak durumda bulunan çöp kovalarının sökümünü yaparak yerine yeni çöp kovaları monte ediyor.

Çalışmaların kent genelinde devam edeceği belirtildi.