Siirt belediyesi e-devlet üzerinden hizmete başladı

Siirt Belediyesi e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün e-belediye sistemiyle vatandaşlara online hizmet vermeye başladı.

Siirt belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların herhangi bir komisyon ödemeden birçok işlemi e-devlet üzerinden online yapabileceklerini belirtti. Açıklamada, “Uygulamaya giren e-belediye sistemi ile vatandaşlar e-devlet üzerinden borçlarını sorgulayabilecek ve ödemelerini yapabilecek. Uygulama çerçevesinde; su faturası, ilan, reklam, çevre temizlik vergisi belediyeye ait taksitlendirilmiş borçların taksitleri, kira gibi birçok alanda sorgulama ve ödeme yapılabiliyor. Sistem dahilinde ayrıca kamu ve özel bankalardan da ödeme yapılabilecek. Hayata geçirilen sistem ile tapu işlemlerinde de vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor. Bundan böyle rayiç bedel belgesi almak için belediyeye gitmeye gerek kalmayacak, tapu müdürlüğünde yapılacak rayiç bedel borç sorgulaması sonucunda ilgili belge sistem üzerinden işlem sahiplerine verilecek” denildi.