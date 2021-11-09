Siirt Belediyesi duvarları renklendiriyor

Siirt Belediyesi cadde, park ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için duvarları boyatarak renklendiriliyor.

Siirt Belediyesi, başlattığı yeni bir çalışma ile Hükümet Caddesi Polis Evi duvarını boyatarak renklendiriliyor. Siirt Belediyesinin kent genelinde iyice yaymaya başladığı renkli dokunuşlarla oluşan renkli duvarların bir yenisi Hükümet Caddesi Polis Evi duvarında yapılmaya başlandı. Yapılacak görsel tasarımlarla birlikte şehrin duvarlarına sanatın yansımasının devam edeceğini dile getiren resim öğretmeni Bülent Ongan, kentin tarihine ve kültürüne uygun çalışmalar yapıldığını söyledi. Ongan, “Siirt’i anlatan, tanıtan resimlerle birlikte daha modern daha grafik dediğimiz modellerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Duvarımızın uzunluğu 300 metre yüksekliği de 3 metre gönüllü arkadaşlarımızla farklı okullardan resim öğretmeni arkadaşlarımız var bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kentte, hem estetik hem de renk katacak çalışmalar yapıldığına dile getiren Halk Eğitim Merkezinde resim kursu gören Elif Eren, görüntü kirliliğinin önüne geçmek, cadde, park ve sokaklara estetik bir görünüm kazandırmak için bu tür çalışmaların il genelinde devam edeceğini ve gurupta yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Eren, “Anaokulunda okul öncesi öğretmeniyim. Halk eğitim merkezinde resim kursuna devam etmekteyim. Hocalarımla beraber resim yapıyorum burada. Bu konuda mutluyum. Umarım güzel şeyler çıkarırız beğenirsiniz” diye konuştu.