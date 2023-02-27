Siirt Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Siirt Belediyesi deprem bölgelerinde yaraları sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Siirt Belediyesi Hatay’da şantiye kurarak, afetzedelere destek olmaya devam ediyor.

Siirt Belediyesi, Hatay afet bölgesinde lojistik destek, enkaz kaldırma, çadır kurma, yemek dağıtımının yanında depremzedelerin de yanında olmaya devam ediyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla deprem bölgelerine giden personeller her alanda depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışıyor.

Depremden etkilenen 11 ilde, Siirt kent genelinde görevlendirilen 2 bin 437 personel görev alıyor.