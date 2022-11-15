Siirt belediyesi çöp konteynerleri yenileniyor

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte çöp konteynerlerini estetik ve sıhhi açıdan daha iyi hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri kontrollerde kapakları arızalı, tabanlarından kirli su sızdıran çöp konteynerlerini planlanan değişim programı doğrultusunda yeniliyor. Çöp konteynerlerinin ihtiyaç olan ana arterler, cadde ve sokaklar ile merkeze uzak mahallelerde yenileme çalışmaları devam ediyor. Okul ve cami önleri gibi yoğun kullanılan bölgelerdeki kırılan, eskiyen, tahrip olan ayaklı çöp kovaları da yenileri ile değiştirildiği aktarıldı.

Çalışmaların kent genelinde devam edeceği belirtildi.