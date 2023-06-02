Siirt Belediyesi bünyesindeki kreşte yılsonu heyecanı
SİİRT BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ KREŞTE MİNİK ÖĞRENCİLER, YILSONU HEYECANI YAŞADI.
SİİRT 02.06.2023, 14:29
Siirt Belediyesi bünyesindeki kreşte minik öğrenciler, yılsonu heyecanı yaşadı.
2022-2023 eğitim-öğretim yılını tamamlayan Siirt Belediyesi bünyesindeki kreş öğrencileri için tatil zili çaldı. Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte Siirtli kreş öğrencileri, mezuniyet heyecanı yaşadı. Siirt Belediyesi bünyesinde bulunan kreşlerde okuyan minik öğrenciler, şarkılar ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği okul bahçesinde ilk mezuniyet heyecanı yaşadı.