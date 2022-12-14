Siirt belediyesi bünyesinde kültür ve sanat kursları devam ediyor

Siirt Belediyesi eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda kadınları, gençleri desteklemeye devam ediyor.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kadın Yaşam Merkezi, Orhan Doğan Parkı Kültür ve Kreş Merkezi ve Özbel Kültür Evi kurs merkezlerinde toplam 37 öğretici ve bin 67 kursiyere hizmet veriliyor. Kentte kadınların hem meslek öğrenmeleri hem de aile bütçelerine katkıda bulunabilmelerini sağlamak için açılan kurslara yoğun bir katılım var.

Belediye bünyesinde, yüzme, Türk işaret dili, yabancı dil, okuma-yazma, Kur’an- Kerim okuma, el sanatları, müzik kursları, akıl ve zeka oyunları, dikiş-nakış, bağlama, keman, çini işlemeciliği, bilgisayar kursu ile kişisel gelişim ve eğitim kursları ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca kurslardan yararlanmak isteyen ve 3-6 yaş aralığında çocuğu olan kadınlar için de kolaylık sağlamak adına kreş hizmeti sunuluyor.

Kültür sanat, spor ve eğitim her yönüyle destekleniyor

Siirt’te kadınların kendini geliştirebilecekleri sosyal alanları oluşturmaya ve hizmet sunmaya devam eden Siirt Belediyesi açmış olduğu kurslarla binlerce insanı hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımlarını sağlıyor. Kurslarla, toplumda kültür ve sanat bilincini yaygınlaştırmak, kültürel zenginliklerin korunup geliştirilmesine katkıda bulunmak, kadınları yeni bilgi ve becerilerle donatarak meslek sahibi yapmak, aile ekonomilerini güçlendirmek, toplumda dostluk, dayanışma birlik ve beraberlik ile ve güven duygusunu pekiştirmek, boş zamanların verimli bir şekilde kullanımını sağlamayı amaçlanıyor.

Kurslara başvurmak isteyenlerin Siirt Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Orhan Doğan Parkı, Kadınlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi ile Özbel Kültür Evi’ne gelerek kayıt yaptırmaları gerekiyor.