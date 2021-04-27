Siirt Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (SİSKİ) bünyesinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Veysel Karani Mahallesi Mezopotamya Evleri mevkiinde altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışması başlattı. SİSKİ Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamada, 2 kilometrelik hatta 500’lük boru hat döşeme işleminin devam ettiği, su baskınlarını en aza indirmek ve daha yaşanılabilir bir Siirt için çalışmaların devam edeceği belirtildi.