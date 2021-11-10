Siirt Belediyesi 2 bin 300 aileye ’Hoş geldin bebek’ paketi dağıttı

Siirt Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği ’Hoş geldin bebek’ projesiyle ebeveynlerin mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor.

Yeni doğum yapan anneleri bu özel ve mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Siirt Belediyesi ekipleri aileleri evlerinde ziyaret ederek, ‘Hoş geldin bebek’ seti hediye ediyor. Vatandaşların sevinçlerine ortak olabilmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında sosyal belediyecilik anlayışı içinde Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve yeni doğan bebekler için hazırlanan ’Hoş geldin bebek’ paketi 2 bin 300 aileye ulaştırıldı.

Siirt Belediyesi, vatandaşlarımın maddi durumuna bakılmaksızın doğum raporu ve kimlik fotokopisi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunan tüm vatandaşlara ’Hoş geldin bebek’ hediye paketi dağıtmaya devam edeceklerini duyurdu.