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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın adı memleketi Siirt’te yaşatılacak

Siirt Belediyesince, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki terör saldırısında DHKP-C tarafından 6 yıl önce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın adı, Siirt Adliyesinin bulunduğu caddede yaşatılacak.

SİİRT 01.05.2021, 18:35
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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın adı memleketi Siirt’te yaşatılacak

Siirt Belediyesince, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki terör saldırısında DHKP-C tarafından 6 yıl önce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın adı, Siirt Adliyesinin bulunduğu caddede yaşatılacak.

Siirt Belediyesinin meclis kararına göre, Barış Mahallesi Siirt Adliyesinin bulunduğu caddeye Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi adı verildi. Siirt Belediye ekiplerince Mehmet Selim Kiraz’ın adının bulunduğu tabela caddeye asıldı.
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