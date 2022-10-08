Saman dolu bodrumda çıkan yangın paniğe neden oldu

Siirt’te Şirvan ilçesinde iki katkı konutun saman dolu bölümünde çıkan yangına paniğe neden oldu. Yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre Şirvan ilçesi Küfre Mahallesi’nde iki katlı bir yapının yaklaşık 5 ton dolu 1. katında henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen ihbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Dumandan etkilenen anne ve üç çocuğu tedbir amaçlı sağlık durumları kontrol edildi. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.