Raporlu ilaçlarda yaş sınırı kalktı, rapor süreleri uzatıldı
SİİRT’TE TÜM YAŞ GURUPLARI, KRONİK HASTALIKLARI BULUNAN VATANDAŞLAR RAPORLU İLAÇLARINI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE VEYA HERHANGİ BİR DOKTORA REÇETE ETTİRMEDEN ECZANELERDEN ALABİLECEK.
Siirt’te tüm yaş gurupları, kronik hastalıkları bulunan vatandaşlar raporlu ilaçlarını Aile Sağlığı Merkezlerine veya herhangi bir doktora reçete ettirmeden eczanelerden alabilecek.
Sağlık Bakanlığının Covid-19’a yönelik aldığı tedbirler kapsamında raporlu ilaçlarda yaş sınırının kalktığını ve rapor sürelerinin de uzatıldığını belirten Siirt Aile Hekimleri Derneği Başkanı Özgür Aydın, ilaç raporların ve engelli raporlarının ikinci bir talimata kadar yeniden geçerli kabul edileceğini dile getirdi. Aydın, "Kronik hastalıkları bulunan tüm vatandaşlarımız raporlu ilaçlarını Aile Sağlığı Merkezlerine/Aile Hekimliği Birimlerine gitmeden ve herhangi bir doktora reçete ettirmeden eczanelerden alabileceklerdir. Ayrıca 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak tıbbi malzeme raporları, ilaç raporları ve engelli raporları ikinci bir talimata kadar yeniden geçerli kabul edilecektir" dedi.
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