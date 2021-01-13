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PKK’nın kış üstlenmesini engellemek için ’Eren’ operasyonları başlatıldı

PKK’lı teröristlerin kış üslenmesinin engellenmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminin en genç sivil şehidi 15 yaşında İstanbul’da şehit edilen, Halil İbrahim Yıldırım’ın anısına, operasyona ismi verilerek başlatılan Yıldırım operasyonları, 10 Ocak 2021’de tamamlandı. 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren operasyonları başlatıldı.

SİİRT 13.01.2021, 13:26
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PKK’nın kış üstlenmesini engellemek için ’Eren’ operasyonları başlatıldı

PKK’lı teröristlerin kış üslenmesinin engellenmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminin en genç sivil şehidi 15 yaşında İstanbul’da şehit edilen, Halil İbrahim Yıldırım’ın anısına, operasyona ismi verilerek başlatılan Yıldırım operasyonları, 10 Ocak 2021’de tamamlandı. 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren operasyonları başlatıldı.

PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için, kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içerisinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün, bu kabiliyetini bir daha kazanmasını engellemek ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik İçişleri Bakanlığınca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde Van, Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan Yıldırım operasyonu, 10 Ocak 2021 tarihinde tamamlandı. 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren operasyonları başlatıldı. Bu kapsamda ilki Tendürek bölgesinde başlatılan Eren-1 Tendürek operasyonunda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 71 personel, 72 operasyonel tim görev alıyor.

153 terörist etkisiz hale getirildi, 707 mağara, sığınak, depo imha edildi

Yıldırım operasyonları kapsamında icra edilen, 20 büyük, 89 orta, 11 bin 624 küçük olmak üzere toplam 11 bin 733 operasyonda, 153 terörist (149 ölü, 4 sağ) etkisiz hale getirilmiş, 90 işbirlikçi yakalanmış, 707 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, 258’i ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam 278 silah, 215 el yapımı patlayıcı, 399 el bombası, 2 ton 478 kilogram patlayıcı madde, 38 milyon kök kenevir, 17,7 ton esrar ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği kaydedildi.
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