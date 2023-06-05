Petrol arama kulesinden düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti
Siirt’in Baykan ilçesinde petrol arama kulesinden düşen işçi, Van’da tedavi gördüğü hastanede 16 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
SİİRT 05.06.2023, 23:13
Siirt’in Baykan ilçesinde petrol arama kulesinden düşen işçi, Van’da tedavi gördüğü hastanede 16 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Siirt’in Kurtalan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) ’Karabağ-2’ petrol arama sahasında 21 Mayıs tarihinde yaşanan kazada petrol arama kulesinden düşen Alattin Akçiçek ağır şekilde yaralanmıştı. Kurtalan Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık durumu ciddiyetini koruyan Akçiçek, Van’a sevk edildi. 16 gündür hastanede tedavisi süren Akçiçek, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti