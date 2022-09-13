Pervari’de şehit olan askerin adının verildiği ilkokul hizmete açıldı

Siirt’in Pervari ilçesinde 10 yıl önce helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Güneş’in adının verildiği ilkokul hizmete girdi.

Merkez Afetevler Mahallesi’ndeki Şehit Kürşat Güneş İlkokulunun açılışını Vali Osman Hacıbektaşoğlu gerçekleştirdi. Vali Hacıbektaşoğlu, açılışta kentin derslik başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasına göre iyi bir noktada olduğunu söyledi. Şehit Güneş’in adının bu okulda yaşatılacağını ifade eden Hacıbektaşoğlu, "Siirt’in eğitim alanında çok ciddi bir atağa geçtiğini, uzun yıllardır, bütçemizden en büyük payı eğitim almaktadır. Siirt’in eğitimde ciddi bir atağa geçtiğini, özellikle orta öğretimde puanlı okullara yerleştirmede öğrenci sayısının, önümüzdeki yıllarda üniversite yerleştirmelerinde de başarının artmasına yol açacaktır" dedi.

Bu yıl Siirt’te 500 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Uzun yıllardı bütçemizden en büyük payı eğitim almaktadır. Türkiye’nin her yerinde örnekleri mevcut. Bunun Türkiye’de bir göstergesini de ilimizde de görüyoruz. 530 okulumuzun yarısına yakını tamamen elden geçirildi. Eksiklikleri giderilerek onarıldı. Yine onlarca okul, eğitim ve öğretime kazandırıldı. Şimdi bulunduğumuz Şehit Kürşat Güneç İlkokulu gibi okullarımız bu yıl eğitim camiamıza kazandırılmıştır. Bu yıl ilimizde 500 milyon liralık eğitim yatırımı ilk ve orta öğretimde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Siirt ilinde yeterli sayıda öğretmenlerin bulunduğunu kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün burada 10 Kasım 2012 de helikopter kazasıyla aramızdan ayrılan jandarma uzman Çavuş Şehit Kürşat Güneş kardeşimiz adına yapılan 24 derslikli Veysel Karani Mahallesi’nde ilkokulunda açılışını yapmaktayız. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin ruhları şad olsun. Açılan okulumuz, hayırlara vesile olsun."

Açılışın ardından Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, çeşitli hediyeler dağıttı.

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen ‘Gezici Kütüphane Aracı’nın açılışını yaptı.

Gezici kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.