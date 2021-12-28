Oto yedek parça fiyatları arttı, sanayi ustaları sürücüleri uyardı

Siirt’te, oto yedek parça fiyatlarının artmasıyla sürücüler kışlık bakımlarını erteledi. Sanayi ustaları, sürücüleri kışlık bakım yapmaları konusunda uyardı.

Oto tamir ustası Ferhat Tekin, oto yedek parça fiyatlarının artmasıyla sürücülerin kışlık bakımlarını ertelettiklerini, 500 liradan kaçıp 10 bin lira masrafla karşı karşıya kalabileceklerini söyleyerek uyarıda bulundu. Oto yedek parça fiyatlarındaki artıştan dolayı araç sürücülerinin araç bakımlarını ertelettiklerini belirten Tekin, zamanında yapılmayan araç bakımlarının trafikte tehlike saçabileceğini söyledi.

Oto yedek parça fiyatlarındaki artışlardan dolayı sanayinin sessizliğe büründüğünü söyleyen Tekin, vatandaşların parça fiyatları arttığı için araç bakımlarını yaptırmadığını dile getirdi. Araç sahiplerinin bakımdan kaçmamaları konusunda uyaran Tekin, “500 lira, bin liradan kaçınmayın, mutlaka bakımlarını yaptırın. Sizin karşınıza 10 bin lira çıkabilir. Parça tedarikinde de biraz sıkıntı yaşıyoruz. Araçlarınızı sevin, araçlarınızın bakımlarını yaptırın sanayiye mutlaka uğrayın. Hayırlı yolculuklar dilerim” diye konuştu.