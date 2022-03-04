Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, okul ziyaretleri programı kapsamında eğitimci eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte Milli Egemenlik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okulun genel durumu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve Okul idarecilerinden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, Okulun Z Kütüphanesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere çeşitli kitaplar hediye eden Vali Hacıbektaşoğlu, kitap okumanın önemine değindi.

“Öğrencilere Karadeniz Turu”

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu öğrencilere kariyer planlamasıyla ilgili düşüncelerini sordu. Sınava girecek olan öğrencilere sistemli çalışmaları gerektiğini belirterek başarılar diledi.

Sohbet sırasında bir öğrenci gurubunun Okul gezileri programı kapsamında yurt içinde gezmek istediklerini söylemeleri üzerine, Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin sınav öncesi moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Milli Egemenlik ve diğer liselerde sınava hazırlanan öğrenciler için Karadeniz turu düzenlenmesi için talimat verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra okuldaki sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Kendilerine kitap hediye etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, kentin eğitimde başarı grafiğini daha da yükseltmek için büyük çaba harcadıklarını sözlerine ekledi.

Milli Egemenlik Lisesi öğrencileri, yapılan ziyarettin moral ile motivasyonlarını artırdığını ifade ederek, kendileriyle yakından ilgilenen Vali Hacıbektaşoğlu’na teşekkür ettiler.